Гулсбі назвав звіт про інфляцію у США тривожним — CNBC

Президент Федерального резервного банку Чикаго Остан Гулсбі охарактеризував останній звіт про інфляцію у США як такий, що викликає занепокоєння. В інтерв’ю PBS він заявив, що країна зіткнулася з проблемою інфляції, яка розвивається, і з нею доведеться боротися, повідомляє CNBC.

Дані про ціни у жовтні

За даними Бюро статистики праці США, індекс споживчих цін у жовтні зріс на 0,4% у сезонно скоригованому вимірі. Це перевищило очікування економістів.

Гулсбі зазначив, що не побачив послаблення впливу чинників зростання цін, зокрема тарифів, на яке сподівався. Очільник ФРБ Чикаго також висловив занепокоєння через стійку інфляцію у сфері послуг. За його словами, високі ціни залишаються однією з головних тем для бізнесу, неприбуткових організацій та споживачів.

Дискусія про ставки

Звіт про інфляцію оприлюднили в момент, коли Федеральна резервна система США оцінює подальші кроки щодо процентних ставок. Член Ради керуючих ФРС Крістофер Воллер заявив у Лондоні, що за високих показників інфляції може підтримати підвищення ставки у грудні на 0,5 відсоткового пункту. Він зазначав, що такий варіант слід розглядати, якщо базовий індекс споживчих цін становитиме приблизно 0,3%.

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Президент Федерального резервного банку Далласа Лорі Логан після публікації статистики сказала, що бачить потребу ще у двох підвищеннях ставки на 0,25 відсоткового пункту. Вона також припустила, що взимку Федеральний комітет з операцій на відкритому ринку може діяти швидше, ніж восени.

У вересні комітет підвищив ставку на 0,25 відсоткового пункту, а в жовтні залишив її без змін. Гулсбі не уточнив, чи підтримав би нове підвищення у грудні, пояснивши, що не хоче заздалегідь обмежувати рішення наступних засідань. Воллер і Логан мають право голосу у комітеті цього року, тоді як Гулсбі голосуватиме наступного року.

Після звіту та заяв посадовців ф’ючерси на ставку федеральних фондів одностайно вказували на очікування її підвищення у грудні. За даними CME FedWatch станом на ранок середи, імовірність підвищення одразу на 0,5 відсоткового пункту становила 15%.

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