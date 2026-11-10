Гулсбі заявив, що дата-центри для ШІ перегрівають економіку — The Hill

Президент Федерального резервного банку Чикаго Остан Гулсбі заявив, що стрімке будівництво дата-центрів для систем штучного інтелекту перегріває економіку та посилює тиск на ціни. Про це він сказав на заході Leadership Greater Chicago, повідомляє The Hill.

Попит на ресурси

За оцінкою Гулсбі, розбудова інфраструктури для ШІ дедалі більше нагадує традиційний перегрів попиту. Він наголосив, що такий перегрів не зникає самостійно, тому центральні банки мають діяти рішуче на ранньому етапі, щоб не допустити його розвитку.

Станом на серпень по всій країні розробляли понад 1 500 дата-центрів, повідомляв Pew Research Center із посиланням на Data Center Map. Представники Федеральної резервної системи також називали швидке розгортання ШІ-інфраструктури одним із чинників стійкої інфляції поряд зі стрибками цін на енергоносії через війну в Ірані та тарифами президента Дональда Трампа.

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Інфляція та ставки

Членкиня Ради керівників ФРС Ліза Кук у вересні зазначала, що інвестиції в дата-центри потребують будівельної робочої сили й енергії, які використовують і в інших секторах економіки. За її словами, зростання інвестицій у ШІ може створювати ціновий тиск і в цих галузях.

Інфляція у вересні становила 3,7% за індексом споживчих цін. Того ж місяця ФРС підвищила процентні ставки на 0,25 відсоткового пункту — вперше за понад три роки. Після збереження ставок без змін попереднього місяця трейдери оцінювали ймовірність ще одного підвищення на 0,25 відсоткового пункту на початку грудня у 84,2%.

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