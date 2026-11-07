Гурнік у Забже переміг Вєчисту завдяки голу Янжі на 90-й хвилині — Interia Sport

Гурнік Забже вдома переміг Вєчисту Краків з рахунком 2:1 у матчі 14-го туру Екстракласи Польщі. Вирішальний м’яч на 90-й хвилині забив захисник Ерік Янжа, який виконав штрафний удар: м’яч влучив у штангу та опинився у воротах. Про перебіг гри повідомляє Interia Sport.

Швидка відповідь на гол гостей

Господарі активно розпочали матч і створили кілька нагод ще до перерви. Максим Хлань двічі перевірив воротаря Вєчисти Матеуша Кохальського ударами, а на 21-й хвилині віддав передачу на Еріка Прекопа, який не влучив у порожні ворота.

Попри перевагу Гурніка, рахунок на 31-й хвилині відкрив Лукас Піазон. Його удар змінив напрямок після рикошету від Максиміліана Дітца, через що воротар господарів Філіпп Шульце не зміг врятувати команду. Гурнік відігрався вже за дві хвилини: після передачі Хланя з лівого флангу Ондржей Змрзли відправив м’яч у сітку.

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Кохальський зберігав інтригу до кінця

У другому таймі Кохальський кілька разів рятував Вєчисту. На 59-й хвилині він вийшов назустріч Хланю та перервав небезпечну атаку, а згодом відбив удар Паулу Бернарду з-за меж штрафного майданчика. Воротар також упорався зі спробами Хланя та Змрзлого. Кохальського викликали на найближчий збір національної збірної Польщі.

У компенсований час Гурнік міг збільшити перевагу, однак Кохальський відбив удар Хланя, а ще одну спробу господарів винесли майже з лінії воріт. За статистикою матчу, Гурнік завдав 25 ударів проти семи у Вєчисти, з яких 12 були в площину воріт. Після перемоги команда з Забже набрала 31 очко та зрівнялася за цим показником із лідером, Лехом Познань, маючи на два зіграні матчі менше.

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