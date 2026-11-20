Гурт Blondie випустив новий сингл Come Back Home, який увійде до майбутнього альбому High Noon. Платівка має вийти 26 лютого, повідомляє Rolling Stone.

Пісня про гастролі й дім

Композицію написали Джесс Вулф і Голлі Лессіг із гурту Lucius. Вони також виконали вокальні гармонії в записі. За словами авторок, пісня спершу була особистою рефлексією про кількарічні гастролі, тривалу відсутність удома та вплив відстані й дороги на думки та стосунки, а згодом стала частиною репертуару Blondie.

Вулф і Лессіг назвали фронтвумен Blondie Деббі Гаррі важливою жіночою постаттю панку, року й диско. Авторки зазначили, що не очікували, що їхня пісня стане частиною історії гурту.

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Треклист High Noon

Гітарист Blondie Кріс Стайн порівняв настрій Come Back Home із композицією Елісон Краусс Down to the River to Pray, що прозвучала у трагікомедії братів Коенів O Brother, Where Art Thou? 2000 року. На його думку, новий сингл має схожу моторошну, майже духовну атмосферу, а також відчуття простоти й стриманості.

Come Back Home вийшла після Spectral Eyes — головного синглу альбому, написаного Джонні Марром і випущеного в жовтні. High Noon стане першим альбомом Blondie за дев’ять років і міститиме 13 треків. До нього також увійдуть Heartbreak Kid авторства Стайна, Sleepwalking, написана Гленом Метлоком, і Man Who Had No Face, створена Стайном та Деббі Гаррі.

Гурт також повернувся до Little Metal Drummer, яку співзасновник Blondie Джиммі Дестрі спочатку записав для свого сольного дебютного альбому Heart On A Wall. Деббі Гаррі та співзасновник гурту, барабанщик Клем Берк, який помер у квітні 2025 року, брали участь в оригінальному записі 1981 року.

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