Гурт Devo виконав пісню Whip It на параді до Дня подяки в Нью-Йорку, США. Музиканти виступили на платформі страхової компанії GEICO, а над нею височіла велика надувна індичка, повідомляє Rolling Stone.

Виступ на платформі GEICO

Devo виконав свій хіт 1980 року разом із танцівниками в характерних головних уборах. Rolling Stone назвав гурт одним із найнесподіваніших учасників за столітню історію параду.

Пісня Whip It увійшла до альбому Freedom of Choice, випущеного 1980 року. За даними видання, композиція стала проривом для колективу, а її відеокліп часто транслювали на MTV у перші роки роботи телеканалу.

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Історія пісні

У розмові з Rolling Stone у 2018 році учасник гурту Марк Мазерсбо згадував, що до успіху Whip It звукозаписна компанія майже не приділяла Devo уваги. Після комерційного успіху композиції лейбл почав втручатися у роботу музикантів і очікувати від них нового подібного хіта.

Інший учасник Devo Джеррі Казейл розповідав, що ідея відеокліпу виникла через реакції діджеїв на назву пісні. Спочатку він пояснював, що композицію надихнула творчість письменника Томаса Пінчона, однак згодом гурт обрав для відео провокативніший підхід.

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