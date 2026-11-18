Рок-гурт Kiss, фінальний концерт якого відбувся 2 грудня 2023 року в Нью-Йорку, США, таємно записав нову композицію, написану Полом Стенлі. Про це басист і співзасновник колективу Джин Сіммонс повідомив в інтерв’ю Rolling Stone. Він не розкрив деталей про пісню та можливі строки її виходу.

Про запис Сіммонс розповів напередодні прем’єри двосерійного документального фільму Kiss: End of the Road, присвяченого останній частині прощального туру гурту. Стрічка має вийти у форматі платної трансляції та показує підготовку музикантів до фінального виступу в Madison Square Garden, а також труднощі під час гастролей.

Навантаження під час туру

У фільмі показано виступ Kiss у Манаусі, Бразилія, у 2023 році, коли Сіммонс знесилів на сцені через спеку та високу вологість. Музикант пояснив, що перед виходом випив недостатньо рідини. Після кількахвилинної перерви він зміг продовжити шоу та виконав пісню Cold Gin.

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Пол Стенлі розповів, що, побачивши стан колеги, був готовий зупинити концерт того вечора. Сіммонс також визнав, що він і Стенлі вже не можуть виконувати на сцені ті самі фізично складні дії, що й у 20-річному віці.

Подальші плани Kiss

Стаття зазначає, що Kiss не розпався, однак Стенлі та Сіммонс заявляють про завершення гастрольних турів. Стенлі назвав наступний етап діяльності гурту диверсифікацією. Серед можливих напрямів — шоу з аватарами, ескізи яких Kiss показав під час фінального концерту.

Сіммонс також говорив про інші можливі проєкти бренду Kiss, зокрема мультфільм, тематичний парк або біографічний фільм. За його словами, музиканти вирішили завершити сценічні тури на найвищій для себе точці, тоді як сам проєкт Kiss продовжить існувати в інших форматах.

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