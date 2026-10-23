Гутерреш закликав припинити атаки на Саудівську Аравію — Asharq Al-Awsat

За даними Asharq Al-Awsat, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш висловив занепокоєння через продовження атак хуситів на цивільні цілі в Саудівській Аравії та ескалацію бойових дій поблизу єменського Таїза. За його словами, це завдає значних страждань цивільному населенню й посилює напруженість у регіоні.

Заклик припинити атаки

Виступаючи перед журналістами в Нью-Йорку, Гутерреш закликав припинити атаки на житлові будинки, лікарні, школи, аеропорти та енергетичні об’єкти. Він заявив, що загострення конфліктів посилює гуманітарні страждання, впливає на енергетичні ринки, ланцюги постачання та фінансові системи, а також підвищує вартість життя у світі.

Генсек ООН закликав сторони до стриманості та відновлення зусиль для політичного врегулювання в Ємені. Він також наголосив на необхідності припинити бойові дії, дотримуватися міжнародного права, захищати цивільних і забезпечити свободу судноплавства.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Атака на аеропорт і перехоплення дронів

Арабські та міжнародні заяви із засудженням пролунали після атаки на міжнародний аеропорт імені короля Фахда в Даммамі. За даними видання, внаслідок атаки загинули двоє людей, ще восьмеро дістали поранення. У заявах засудили атаки на цивільну та важливу інфраструктуру й висловили солідарність із Саудівською Аравією.

Коаліція з відновлення легітимності в Ємені повідомила, що в четвер знищила балістичну ракету, яка прямувала до Наджрана, та дев’ять безпілотників, спрямованих на Східну провінцію, Ер-Ріяд і Медину. За словами речника коаліції Туркі аль-Малікі, сили протиповітряної оборони перехопили чотири дрони, що летіли до Східної провінції, і ще п’ять — у напрямку Ер-Ріяда та Медини.

Читай нас у