Гутерреш закликав розпочати переговори про угоду щодо автономної зброї — Anadolu Agency

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш 16 листопада в Женеві, Швейцарія, закликав держави розпочати переговори про юридично обов’язкову угоду, яка регулюватиме автономні системи озброєнь. Заяву він зробив на відкритті сьомої Оглядової конференції Конвенції про певні види звичайної зброї, повідомляє Anadolu Agency.

Заклик до заборон і обмежень

Гутерреш заявив, що нові технології, зокрема автономні системи озброєнь, створюють гуманітарні, правові, етичні та безпекові виклики. Він закликав країни встановити чіткі заборони й обмеження щодо таких систем, а також вжити заходів для недопущення їх використання та поширення.

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П’ятиденна конференція

Президент конференції Жульєн Тоні також зазначив, що стрімкий розвиток технологій і зміна методів ведення війни ставлять перед міжнародною спільнотою безпрецедентні виклики. За його словами, подальша актуальність конвенції залежатиме від здатності держав реагувати на нові загрози через діалог, співпрацю та компроміс.

Учасники конференції перевірять виконання чинних протоколів щодо озброєнь і розглянуть подальшу роботу над питанням летальних автономних систем. Дискусії спиратимуться на напрацювання групи урядових експертів, яка вивчала цю тему. Захід триватиме п’ять днів — до 20 листопада.

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