Гватемала ввела надзвичайний стан у двох департаментах після нападу — Jerusalem Post

Влада Гватемали запровадила надзвичайний стан у східних департаментах Сакапа та Ісабаль після серії збройних нападів, унаслідок одного з яких загинули депутат парламенту Хуліо Сесар Портільйо та троє поліцейських. Режим почав діяти негайно і триватиме 30 днів.

Обмеження на 30 днів

Указ обмежує зібрання просто неба та розширює повноваження сил безпеки. Зокрема, представники сил безпеки можуть силою розганяти групи людей, здійснювати затримання та заходити до помешкань без ордера.

Як повідомляє Jerusalem Post, рішення ухвалили після кількох збройних атак у Сакапі. Два сусідні департаменти разом займають територію, приблизно співставну за площею з Катаром.

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Напад у Ріо-Ондо

6 листопада в Ріо-Ондо Хуліо Сесара Портільйо поранили під час збройного нападу. Його доправили до лікарні, однак він згодом помер від поранень. Президент Бернардо Аревало заявив, що під час того самого нападу загинули троє поліцейських.

Відповідальних за атаку влада не назвала. Напад стався на тлі посилення занепокоєння щодо впливу організованої злочинності. Цього тижня Вашингтон визнав кілька угруповань, що діють у Сакапі, терористичними організаціями та звинуватив їх у зв'язках із мексиканськими наркокартелями.

Позиція уряду

Уряд Гватемали заявив, що надзвичайний стан має на меті захистити місцевих жителів і забезпечити безпеку та спокій гватемальських родин.

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