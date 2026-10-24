Гвінея-Бісау безстроково відклала вибори — Deutsche Welle

Перехідний уряд Гвінеї-Бісау безстроково відклав президентські та парламентські вибори, які мали відбутися 6 грудня 2026 року. Нову дату голосування ще не визначили: уряд спершу планує обговорити це питання на засіданні кабінету міністрів, повідомляє Deutsche Welle.

Перехідний уряд пояснив перенесення браком організаційних і політичних умов для проведення виборів. Залишається невідомим, чи зможуть провести голосування у 2027 році, чи його перенесуть на 2028-й.

Політична діяльність обмежена

Адвокат і політичний аналітик Кабі Санья назвав перенесення передбачуваним. За його словами, після військового перевороту влада майже не створювала умов для проведення достовірних виборів. Термін подання кандидатур сплив 6 жовтня, проте партії та потенційні кандидати не подали заявок. Прем'єр-міністр також заявляв, що політичні сили не провели з'їздів для висунення кандидатів.

Санья пов'язує це не лише з організаційними труднощами, а й з обмеженнями політичної діяльності та нестачею діалогу з учасниками виборчого процесу. Він зазначив, що партії та громадянське суспільство недостатньо залучали до підготовки голосування, а посередницькі зусилля Економічного співтовариства держав Західної Африки та Сенегалу поки не дали результату.

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Лідеру головної опозиційної партії PAIGC Домінгушу Сімоешу Перейрі у липні 2026 року дозволили виїхати до Португалії на лікування після звільнення з-під варти. Раніше його утримували під вартою в межах розслідування ймовірної спроби перевороту. Захист політика заперечує звинувачення та називає провадження політично вмотивованим.

Суперечлива конституційна реформа

Політична криза в країні триває від 26 листопада 2025 року, коли військові захопили владу до оголошення результатів президентських і парламентських виборів. Тоді чинний президент Умару Сіссоку Ембало та його суперник Фернанду Діаш да Кошта заявляли про перемогу. Військове керівництво обіцяло повернути країну до конституційного порядку.

Ситуацію ускладнила конституційна реформа, схвалена на референдумі 30 серпня 2026 року: близько 70% дійсних голосів було подано за зміни. Вони розширюють повноваження президента та скорочують склад парламенту зі 102 до 65 місць. Критики ставлять під сумнів легітимність реформи, підготовленої за військового правління без регулярно обраного парламенту; опозиція закликала бойкотувати голосування.

Перехідний уряд також анонсував місцеві вибори у 2027 році. Кабі Санья підтримав цю ідею, однак наголосив, що вони не можуть замінити президентські та парламентські вибори, необхідні для повернення країни до конституційного порядку.

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