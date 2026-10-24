Гвінея ратифікувала позику на 300 млн євро для дороги Лабе—Туге — The Rio Times

Гвінея ратифікувала декретом позику на 300 млн євро, або близько 336 млн доларів, для асфальтування дороги між Лабе та Туге на півночі країни. Декрет зачитали на національному телебаченні, повідомляє The Rio Times із посиланням на гвінейське видання Guinéenews.

Угоду про фінансування 22 липня 2026 року в столиці Конакрі підписали міністерка фінансів Маріама Сіре Сілла та міністр інфраструктури Фасіне Сілла. За словами міністра інфраструктури, домовленість мала набути чинності після ратифікації.

Фінансування та учасники

Організатором синдикованої позики виступає Bank of Africa United Kingdom PLC — лондонський підрозділ марокканської Bank of Africa. У фінансуванні також беруть участь Africa Finance Corporation, ABC Islamic Bank, Bank of Africa, Bank of China, а також банки з Кувейту та Абу-Дабі.

Позика передбачає ісламський фінансовий транш за моделлю мурабаха — механізмом продажу з надбавкою до вартості. Частину кредиту страхує Ісламська корпорація зі страхування інвестицій та експортних кредитів ICIEC. Bank of Africa заявила, що це перший вихід Гвінеї на міжнародний ринок синдикованого кредитування.

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Дорога в регіоні Фута-Джаллон

Проєкт охоплює 148,86 км національних доріг №27 і №28, а також відгалуження завдовжки 11,44 км від Банті до Кубіа на дорозі №34. Загалом планують заасфальтувати близько 160 км шляхів у високогірному регіоні Фута-Джаллон.

Також проєкт передбачає будівництво 200-метрового мосту через річку Бафінг із покриттям із бітумного бетону. Guinéenews у липні повідомляло, що роботи мають тривати 36 місяців, а виконавцем стане Compagnie sahélienne d’entreprises.

Уряд Гвінеї пов’язує дорожній проєкт із програмою Simandou 2040, побудованою навколо розробки великого родовища залізної руди Сіманду. Міністерка фінансів заявила, що нова дорога має полегшити фермерам доступ до ринків та знизити транспортні витрати в регіоні з аграрним, тваринницьким і гірничим потенціалом.

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