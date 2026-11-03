Halo Trust попередила про замасковані вибухові пристрої на шляхах Ємену — The National

У Ємені вибухові пристрої, замасковані під каміння, цеглу, термоси та інші побутові предмети, створюють додаткову загрозу для цивільних, які залишають домівки через бойові дії. Організація з розмінування Halo Trust заявила, що вибухівку також ховають у сумках, під ґрунтом і на узбіччях доріг, якими близько 300 тисяч людей прямують до тимчасових притулків.

Міни на транспортних маршрутах

Як повідомляє The National, міни та нерозірвані боєприпаси, за даними Halo Trust, розташовані на важливих транспортних маршрутах. Організація зазначила, що більшість мін закладають поблизу міста Таїз, яке перебуває в облозі хуситів.

Директор Halo Trust на Близькому Сході Ендрю Мур заявив, що через зміну ліній фронту та переміщення цивільних до незнайомих районів ризик натрапити на приховані вибухові пристрої зростає щодня. Він наголосив, що обстеження територій і розмінування мають відповідати змінам у перебігу конфлікту.

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Удар по медичному центру

Попередження пролунало на тлі удару хуситів по медичному центру в південній провінції Лахдж, про який повідомив єменський уряд. За його даними, загинули п'ятеро людей, ще 15 зазнали поранень. Урядові медіа також заявили, що серед постраждалих були 10 медиків: троє загинули, семеро дістали поранення.

Міністерство охорони здоров'я Ємену назвало атаку серйозним злочином і заявило про порушення правил нейтральності медичних закладів. Інтенсивні бої в країні відновилися в серпні, коли хусити почали просування до Червоного моря. Хусити контролюють столицю Сану, тоді як єменський уряд базується в Адені.

Саудівська коаліція заявила про перехоплення двох безпілотників у районі Ер-Ріяда та збиття балістичної ракети на півдні Саудівської Аравії. Хусити стверджують, що запускали дрони в напрямку аеропорту Даммам, радара в Джизані та розташованого неподалік військово-транспортного літака. Саудівська Аравія одразу не підтвердила ці заяви.

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