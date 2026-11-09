Hana Bank відкрив у Кванджу хаб для іноземних жителів — Korea Herald

У Кванджу, Південна Корея, Hana Bank відкрив чотириповерховий банківський і громадський центр Hana EZ Lounge для іноземних жителів міста та ширшого регіону Хонам. У центрі надають банківські послуги, безкоштовні медичні консультації, освітні програми, допомогу з працевлаштуванням і проводять культурні заходи, повідомляє Korea Herald.

Послуги на чотирьох поверхах

Центр розмістили в реконструйованій будівлі, де працює відділення банку в районі Квансан. На першому поверсі розташоване відділення, яке також працює щонеділі, аби іноземні працівники, студенти та мультикультурні сім’ї могли скористатися банківськими послугами поза звичайними робочими годинами.

На другому поверсі Hana EZ Lounge проводять заняття з фінансової освіти та корейської мови, надають підтримку в працевлаштуванні й організовують культурні програми. Там також є дитяча ігрова зона та кімнати для семінарів.

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Медична та освітня підтримка

Третій поверх, EZ Care, відведено під центр медичної підтримки з безкоштовними консультаціями. На четвертому поверсі, EZ Arena, облаштовано багатофункціональний простір, зокрема для тренувань з кіберспорту.

Центр створили у співпраці з адміністрацією району Квансан і університетом Хонам. У Hana Bank заявили, що надалі підтримуватимуть іноземних жителів, аби ті могли активно долучатися до життя місцевих громад. Банк має 17 недільних відділень для іноземних клієнтів по країні, а його мобільний застосунок Hana EZ підтримує 16 мов.

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