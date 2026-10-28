Handala заявила про розміщення букетів біля виборчих дільниць в Ізраїлі — The National

Пов’язане з Іраном хакерське угруповання Handala заявило, що залишило букети квітів із «чутливими предметами» біля кількох виборчих дільниць в Ізраїлі під час загальнонаціональних виборів. Угруповання опублікувало у своєму Telegram-каналі фотографії та відео букетів, які, за його твердженням, були залишені неподалік центрів голосування, повідомляє The National.

Заява про пакунок для Гаді Айзенкота

Handala також заявила, що передала пакунок із букетом, повідомленням і листом, підписаним Асіфом Сармадом, якого назвала командувачем Народного фронту опору Handala. За твердженням угруповання, пакунок призначався колишньому начальнику Генерального штабу Армії оборони Ізраїлю Гаді Айзенкоту, який бере участь у виборах і прагне усунути прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньягу.

У повідомленні в Telegram угруповання попередило, що протягом наступних годин можуть бути виявлені інші пакунки. Водночас жодних ознак того, що букети становили загрозу, не було.

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Попередні кібератаки угруповання

Американська влада пов’язує Handala з Іраном. У березні угруповання заявляло про злам особистої електронної пошти та хмарних сервісів директора ФБР Каша Пателя й опублікувало його фотографії та старе резюме з персональними контактними даними. Тоді ФБР повідомило, що вжило необхідних заходів для зменшення можливих ризиків і що оприлюднена інформація була історичною та не містила урядових даних.

Міністерство юстиції США у березні вилучило вебресурси, які, за його даними, використовувала Handala. Держдепартамент США пропонував винагороду до 10 млн доларів за інформацію, що допоможе встановити осіб, причетних до діяльності угруповання. The National також зазначає, що Handala пов’язували з кібератакою на американську компанію медичних технологій Stryker.

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