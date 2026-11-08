Hankyu Travel запустив тури до локацій Vivant в Азербайджані — The Japan Times

Японські прихильники телесеріалу Vivant почали приїздити до Азербайджану, де знімали другий сезон проєкту. Туроператор Hankyu Travel International у співпраці з Tokyo Broadcasting System Television, яка створила серіал, запустив туристичні пакети до локацій зйомок. Як повідомляє The Japan Times, на деякі виїзди з кінця листопада 2026 року до жовтня 2027-го вже є списки очікування.

Представник Hankyu Travel заявив, що продажі турів до Азербайджану були активними завдяки впливу теледрами. Компанія також розглядає можливість відкрити додаткові місця для бронювання.

Локації в Баку

Одним із місць, що приваблює туристів, став Палац ширваншахів у Баку. Руїни лазні на території комплексу в серіалі використали як локацію, що зображала Єрусалим. Наприкінці жовтня туди приїздила 47-річна Маюмі Кіші з Токіо, яка фотографувала це місце на смартфон.

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Кіші розповіла, що спершу планувала поїздку до Азербайджану незалежно від серіалу. Однак за порадою супутниці вона вирішила відвідати одну з локацій зйомок і перед мандрівкою переглянула Vivant, щоб упізнати їх.

Інтерес туристів

Ще однією впізнаваною локацією став книжковий магазин Bukinist у Баку. У серіалі його показали як базу Beppan — нібито таємного розвідувального підрозділу у складі Сил самооборони Японії. Керівник магазину повідомив, що японські відвідувачі щодня заходять туди, фотографують і знімають відео.

Генеральний директор Азербайджанського кіноагентства Рашад Азізов назвав серіал можливістю створити міст між Азербайджаном і Японією. Він висловив сподівання, що більше туристів із Японії приїжджатимуть до країни, щоб побачити її історичні пам’ятки, архітектуру та кухню.

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