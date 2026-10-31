Havelsan підписала з Нігерією оборонно-технологічний меморандум — Anadolu Agency

Турецька оборонно-технологічна компанія Havelsan підписала в Нігерії меморандум про взаєморозуміння з Корпорацією оборонної промисловості Нігерії. Документ передбачає розширення співпраці в оборонній та технологічній сферах.

Угода на виставці Afridex

Меморандум уклали під час Африканської міжнародної оборонної виставки Afridex 2026, що відбулася в Нігерії. Про підписання угоди повідомила Anadolu Agency з посиланням на Havelsan.

Сторони мають намір розвивати двосторонню оборонну співпрацю та вивчати можливості для спільних технологічних проєктів. Вони також планують оцінити потенціал таких проєктів, визначити взаємовигідні напрями взаємодії та налагодити довгострокове партнерство в оборонному й технологічному секторах.

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Напрями співпраці

Домовленість охоплює системи командування, управління, зв’язку, комп’ютерних технологій, розвідки, спостереження та рекогносцировки. До неї також увійшли технології моделювання й навчання, автономні та безпілотні системи, інформаційно-комунікаційні технології, інтегровані рішення безпеки та кібербезпека.

Havelsan має намір ділитися технологічним досвідом із нігерійськими партнерами для розвитку передових оборонних спроможностей. Компанія також розраховує перетворити визначені меморандумом напрями співпраці на конкретні спільні проєкти.

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