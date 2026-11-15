HD Hyundai спустила на воду 600-тонне автономне судно — Korea Herald

У місті Ульсан у Південній Кореї суднобудівна компанія HD Hyundai спустила на воду 600-тонне автономне надводне судно, створене спільно з американською оборонною компанією Anduril Industries. Це перше судно такого типу, розроблене двома компаніями, повідомляє Korea Herald.

Церемонія відбулася на верфі HD Hyundai Heavy Industries в Ульсані. У ній взяли участь близько 70 представників компаній, військових США та американського посольства в Сеулі. Серед присутніх були президент HD Hyundai Heavy Industries Джу Вон Хо, операційний директор Anduril Метт Ґрімм і старший віцепрезидент Anduril з морських і маневрових систем Шейн Арнотт.

Судно збудували за рік

Компанії завершили будівництво судна приблизно за рік після укладення угоди про його розробку. Це значно менше за кілька років, які зазвичай потрібні для будівництва військового корабля. Перед відправленням до США судно пройде морські випробування та остаточне оснащення біля узбережжя Ульсана. Подальші випробування у США заплановані на початок 2027 року.

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У жовтні HD Hyundai та Anduril також продемонстрували біля Лонг-Біча у Каліфорнії менше автономне надводне судно водотоннажністю 368 тонн.

Автономне управління та виконання місій

Нове судно поєднує платформу автономності VAone, яку розробила HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering, та платформу Lattice від Anduril, що використовує штучний інтелект для автономного управління місіями. VAone інтегрує технології автономної навігації дочірньої компанії HD Hyundai Avikus, а також системи моніторингу обладнання, виявлення несправностей і автоматичного реагування на можливі пошкодження.

За інформацією HD Hyundai, ці системи можуть автоматизувати навігацію, керування механізмами, контроль пошкоджень і роботу систем озброєння. Компанія заявила, що судно розраховане на тривалі безекіпажні операції, які відповідають вимогам ВМС США, та очікується, що воно виконуватиме розвідку, спостереження і збір морської розвідувальної інформації.

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