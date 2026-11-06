Health ISAC застерегла медзаклади після атаки на французький банк крові — NPR

У Франції організація Health ISAC, яка обмінюється даними про кіберзагрози у сфері охорони здоров’я, попередила учасників про хвилю атак на контролери холодильного обладнання. Одним із постраждалих стала Французька служба крові: зловмисна активність була спрямована проти постачальника систем для холодильних приміщень. Як повідомляє NPR, установа вчасно виявила підозрілу активність і зберегла зразки крові.

Французька служба крові заявила, що під час інциденту небезпечно підвищили параметри розморожування та температурні пороги. У Health ISAC наголосили, що втручання в роботу холодильних систем, де зберігаються донорська кров, плазма або критично важливі препарати, може безпосередньо поставити під загрозу ресурси, необхідні для порятунку життя.

Уразливі системи охолодження

Контролери промислового охолодження застосовують у медицині, харчовій промисловості, аграрному секторі, транспорті та хімічному виробництві. Федеральне бюро розслідувань США відстежує зловмисників, які атакують такі системи в об’єктах критичної інфраструктури в різних країнах. За оцінкою відомства, під загрозою перебувають запаси товарів і обладнання.

До атак у Франції тисячі контролерів холодильного обладнання були доступні з відкритого інтернету практично без захисту. Після інцидентів фахівці все ще фіксували сотні незахищених пристроїв. Компанія Claroty також повідомляла про вразливості у контролерах, зокрема в обладнанні американської Copeland і данської Danfoss.

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Оновлення програмного забезпечення таких систем часто потребує їхнього зупинення, що особливо ризиковано для лікарень. Частина застарілого обладнання не отримує оновлень від виробників, а постачальники нерідко вимагають постійного віддаленого доступу до контролерів для технічного обслуговування.

Версії щодо причетних

Відповідальних за серію атак на холодильні контролери поки не встановили. Іран пов’язували щонайменше з одним інцидентом в Ізраїлі, а слідчі також розглядають цю версію щодо збоїв на американських військових базах. Проросійські угруповання NoName057(16) і Z-Pentest Alliance заявили у Telegram про причетність до атак у Європі та оприлюднили зразок нібито викрадених облікових даних.

Водночас експерти зазначають, що для висновків потрібні журнали доступу, дані про зміни конфігурацій і відомості про облікові записи технічного обслуговування. Health ISAC радить медичним закладам прибрати доступ таких систем із публічного інтернету, ізолювати холодильне обладнання від основних і гостьових мереж, встановити незалежні температурні сигналізації та механічні обмежувачі. Організація також рекомендує навчати персонал ручного керування обладнанням і зберігати автономні резервні копії систем.

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