HELLENiQ Energy планує інвестувати у Румунію понад €1 млрд до 2030 року — Cyprus Mail

Енергетична група HELLENiQ Energy Holdings планує інвестувати в Румунію понад 1 млрд євро до 2030 року. Кошти мають спрямувати на розширення проєктів відновлюваної енергетики та систем накопичення електроенергії, повідомляє Cyprus Mail.

Ціль у 2 гігавати

За даними компанії, інвестиційна програма має підтримати середньострокову ціль групи — досягти понад 2 ГВт встановленої потужності відновлюваної енергетики до 2030 року. Розширення в Румунії є частиною стратегії HELLENiQ Energy зі зміцнення присутності у Південно-Східній Європі та розвитку диверсифікованого енергетичного портфеля.

Через дочірню компанію HELLENiQ Renewables група вже експлуатує в Румунії фотоелектричні проєкти сукупною потужністю 211 МВт. Ще одна вітрова електростанція потужністю 96 МВт перебуває на етапі будівництва. Її завершення заплановане на другий квартал 2027 року.

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Проєкти та накопичувачі

Окрім чинних об’єктів і вітропарку, що будується, портфель розробок HELLENiQ Energy у Румунії включає понад 800 МВт проєктів відновлюваної генерації та 500 МВт систем акумуляторного накопичення енергії.

У компанії заявили, що заплановані інвестиції мають посилити енергетичну безпеку Румунії та допомогти інтегрувати більшу частку електроенергії з відновлюваних джерел у національну енергосистему. Також проєкти, за оцінкою групи, мають підвищити гнучкість і стійкість електромережі для роботи зі зростаючими обсягами відновлюваної генерації.

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