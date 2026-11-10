Helsing представить у Берліні військове ПЗ з ШІ для наведення на цілі — Channel NewsAsia

Німецька оборонна компанія Helsing у Берліні в середу представить нове військове програмне забезпечення на основі штучного інтелекту для наведення на цілі. Компанія прагне запропонувати європейську альтернативу рішенням американської Palantir на тлі занепокоєння окремих урядів Європи залежністю від технологій США, повідомляє Channel NewsAsia з посиланням на Reuters.

Європейська альтернатива

Palantir розробляє Maven Smart System — одну з найвідоміших військових систем такого типу. Її використовують США, командування НАТО та кілька держав-членів Альянсу.

У запрошенні на презентацію Helsing заявила, що для Європи критично важливо проводити точну розвідку, ухвалювати рішення в умовах невизначеності та діяти на полі бою автономно й без залежностей. У компанії наголосили, що її система створюється «від Європи і для Європи».

Palantir зі свого боку заявляє, що замовники повністю контролюють придбане програмне забезпечення, а компанія не має можливості дистанційно його деактивувати. Водночас у частині європейських країн посилилися дискусії щодо суверенітету даних і залежності від американських технологічних постачальників.

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Плани Німеччини

Війна Російської Федерації — держави-агресора — проти України продемонструвала значення ШІ-інструментів для швидкого опрацювання великих потоків інформації від безпілотників, супутників та інших сенсорів. За даними Reuters, обмеження швидкості терміналів Starlink для України минулого місяця ускладнили перехоплення російських дронів і спричинили скасування частини операцій.

Занепокоєння технологічною залежністю також посилилося після того, як адміністрація президента США Дональда Трампа в червні тимчасово обмежила для нерезидентів США доступ до найдосконаліших моделей Anthropic. Обмеження скасували того ж місяця, однак європейські законодавці, за даними агентства, розцінили цей епізод як свідчення контролю США над критично важливими технологіями.

Німецькі військові заявляли, що наразі не купуватимуть Maven від Palantir для своїх сил. Німеччина планує розгорнути власну систему зі штучним інтелектом у 2027 році, а повне впровадження очікується у 2028-му.

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