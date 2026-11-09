HEPA-фільтри пов’язали зі зниженням коливань глюкози на 8% при предіабеті — News-Medical

У Нью-Йорку, США, дослідники NYU Langone Health пов’язали очищення повітря у спальнях зі стабільнішим рівнем глюкози в людей із предіабетом. Учасники, які приблизно місяць користувалися справжніми портативними HEPA-фільтрами, мали майже на 8% менші добові коливання глюкози, повідомляє News-Medical.

Як проводили дослідження

У дослідженні взяли участь понад 150 чоловіків і жінок із предіабетом, які не мали відомого атеросклерозу. Добровольців випадково розподілили на дві групи: одна спала зі справжніми очищувачами повітря у спальнях, інша — з імітаційними пристроями, які не очищували повітря.

Справжні фільтри зменшили концентрацію дрібних шкідливих частинок у повітрі на 36%. Учасники носили системи безперервного моніторингу глюкози протягом тижня до початку експерименту та повторно після чотирьох тижнів фільтрації. Для визначення часу прийомів їжі науковці використали інструмент на основі штучного інтелекту, який аналізував зміни показників глюкози.

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Зміни після сніданку

У групі зі справжніми HEPA-фільтрами також зафіксували менші ранкові підвищення глюкози після сніданку. Сукупне підвищення рівня глюкози після цього прийому їжі зменшилося в середньому приблизно на 17%, а пікові показники — на 13%.

Під час аналізу результатів дослідники враховували вік, стать та індекс маси тіла учасників. Результати мають представити 8 листопада на щорічній науковій сесії Американської асоціації серця.

Автори планують триваліші дослідження, щоб перевірити, чи може фільтрація повітря сповільнити або зупинити перехід від предіабету до діабету, а також знизити ризик інфаркту, інсульту й інших проявів серцево-нирково-метаболічного синдрому. Дослідники застерегли, що висновки можуть не поширюватися на людей, які вже мають діабет, або на мешканців регіонів з іншим складом і рівнем забруднення повітря.

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