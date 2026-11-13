У США стартап Hermeus і оборонна компанія Northrop Grumman оголосили про партнерство, метою якого є створення для американських військових багаторазових безпілотних літальних апаратів, здатних літати на високих надзвукових швидкостях, а згодом, можливо, і на гіперзвукових. Про це повідомляє The War Zone.

За заявою Hermeus, Northrop Grumman забезпечуватиме проєктування, розроблення, інтеграцію та технічну підтримку комплексів бортових систем для літальних апаратів нового покоління. Йдеться про засоби радіоелектронної боротьби, сенсори, системи зв’язку, навігації, командування й управління, а також засоби автономності.

Компанії заявляють, що така інтеграція має дати апаратам змогу виконувати складніші завдання. Водночас вони не уточнили, які саме оперативні місії можуть доручати майбутнім безпілотникам і які види Збройних сил США можуть їх використовувати.

Розвиток Quarterhorse

Заснована 2018 року Hermeus випробовує серію реактивних безпілотних демонстраторів Quarterhorse. Дельтоподібний Quarterhorse Mk 2.1 у травні став першим апаратом цієї лінійки, який подолав звуковий бар’єр під час випробувального польоту.

Компанія розробляє наступну версію Quarterhorse Mk 2.2 та планує перевищити на ній швидкість Мах 2. Кінцевою заявленою метою Hermeus є платформа для гіперзвукового польоту — на швидкості понад Мах 5.

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Hermeus також демонструвала рендеринг прототипу mission plane для польотів на високих числах Маха. За описом компанії, він матиме шість підкрильних пілонів — по три під кожним крилом — і одну точку підвіски вздовж центральної лінії фюзеляжу.

Quarterhorse Mk 2.1 уже продемонстрував відокремлення корисного навантаження на високій швидкості. У вересні Hermeus представила меншу платформу Ramjet-X із прямоточним повітряно-реактивним двигуном, яку можна запускати в повітрі з безпілотників Quarterhorse.

Підтримка та силова установка

Розвиток сімейства Quarterhorse частково підтримували контракти з Повітряними силами США та Підрозділом оборонних інновацій Пентагону. Випробування з відокремленням корисного навантаження проводили в межах програми High-Cadence Airborne Testing Capabilities.

Hermeus також розробляє силову установку Chimera за схемою турбінного двигуна комбінованого циклу — TBCC. Компанія планує інтегрувати її в майбутній Quarterhorse Mk 3. Така схема поєднує турбінний двигун із прямоточними двигунами та потенційно може забезпечити зліт і посадку зі звичайних довгих злітних смуг із подальшим переходом до високих надзвукових або гіперзвукових швидкостей.

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