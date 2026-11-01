Ліванське угруповання Hezbollah навряд чи долучиться до можливого відновлення воєнних дій між США та Іраном, якщо керівництву Ірану не загрожуватиме екзистенційна небезпека. Про це Jerusalem Post повідомляє з посиланням на матеріал державного медіа ОАЕ The National.

Умова для вступу в конфлікт

Високопоставлений ліванський посадовець, який говорив анонімно, заявив, що Hezbollah може вступити у бойові дії навіть попри ослаблені військові можливості, якщо виживання іранського режиму буде поставлене під загрозу.

За його словами, таку «червону лінію» нібито було перетнуто під час попереднього раунду ескалації, коли, як стверджує посадовець, аятола Алі Хаменеї загинув унаслідок спільного удару США та Ізраїлю 28 лютого. Посадовець також заявив, що представники Hezbollah заздалегідь повідомили американську сторону про можливу реакцію угруповання у разі загибелі Хаменеї.

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Повідомлення про переозброєння

Ізраїльський телеканал KAN минулого місяця повідомляв, що бойовики Hezbollah зберігають присутність у районах півдня Лівану, збирають розвіддані та відновлюють бойові спроможності.

Водночас Reuters із посиланням на ліванські джерела в силових структурах писав, що угруповання щонайменше три місяці готувалося до можливого поновлення бойових дій з Ізраїлем після надходження коштів з Ірану. За даними джерел, Hezbollah отримав десятки мільйонів доларів для посилення військових можливостей на додачу до приблизно 200 мільйонів доларів, про які Reuters повідомляв раніше.

Джерела Reuters також стверджували, що угруповання закуповує вибухові речовини, виготовляє безпілотники та відновлює системи командування і контролю. Медіаофіс Hezbollah відкинув твердження про порушення роботи таких систем. Представник Держдепартаменту США заявив, що Вашингтон продовжить обмежувати фінансування угруповання санкціями та іншими заходами.

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