HHS дозволить аптекам продавати шість не схвалених FDA пептидів — Fortune

У США політика Міністерства охорони здоров’я і соціальних служб (HHS) від 29 жовтня 2026 року має розширити доступ до шести пептидів, дозволивши спеціалізованим аптекам виготовляти та продавати їх. Ідеться про BPC-157, Epitalon, KPV, MOTS-c, Semax і TB-500 — речовини, які не схвалені Управлінням з контролю за продуктами й ліками США (FDA) та для яких не доведено безпечність і ефективність.

Про це повідомляє Fortune. Раніше споживачі купували такі пептиди переважно онлайн або в магазинах товарів для оздоровлення. До 2023 року деякі з них також продавалися у спеціалізованих аптеках, однак того року FDA заборонило таким аптекам виготовляти й продавати низку пептидів через неуточнені суттєві занепокоєння щодо безпеки.

Голосування комітету

У липні 2026 року консультативний комітет проголосував із результатом 8 проти 6 за розширення доступу до шести пептидів. Перед голосуванням науковці FDA неодноразово заявляли комітету, що наявної інформації про безпеку та ефективність цих речовин недостатньо, аби дозволити аптекам їх виготовляти.

Міністр охорони здоров’я і соціальних служб США Роберт Кеннеді-молодший раніше закликав FDA переглянути обмеження 2023 року. Він також призначив вісьмох нових членів комітету, що консультує FDA з цього питання; усі вони, за даними матеріалу, були пов’язані з компаніями, які продають або просувають пептиди.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Як діятиме політика

Політика передбачає застосування механізму, за якого регулятор вирішує не застосовувати правозастосовні заходи. У цьому разі аптекам повідомляють, що вони не матимуть правових наслідків за виготовлення та продаж шести перелічених пептидів.

Такі аптеки можуть виготовляти препарати за рецептом для пацієнтів, яким не підходять комерційно доступні ліки у схваленій формі або дозуванні. Авторка матеріалу, професорка права Університету Вілланови Ана Сантос Рутшман, застерігає, що аптеки не зобов’язані тестувати інгредієнти, отримані від зовнішніх постачальників. За її оцінкою, збільшення кількості точок продажу не означатиме появи регуляторної перевірки безпеки та ефективності цих продуктів.

Поєднання BPC-157 і TB-500 деякі інфлюенсери називають Wolverine stack та рекламують для нарощування м’язової маси й відновлення після тренувань.

Читай нас у