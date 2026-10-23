У ПАР галузева агенція Higher Health хоче зробити обов’язковими протоколи щодо зґвалтувань і сексуального насильства, а також безпеки в студентських гуртожитках і приватному житлі. Наразі ці протоколи є добровільними, повідомляє Daily Maverick.

Речник Higher Health Нашвір Немесар заявив, що після створення Технічної робочої групи з питань гендерно зумовленого насильства у 2020 році агенція навчила 5 814 працівників, зокрема співробітників університетської охорони та деканів зі студентських питань. Водночас він назвав фінансування суттєвою проблемою для реалізації програм.

Проблеми із виконанням правил

У 2025 році Комісія з гендерної рівності ПАР повідомила парламенту, що більшість університетів мають політики щодо гендерно зумовленого насильства та сексуальних домагань, однак застосовують їх непослідовно. Лише п’ять закладів освіти надали оновлення для аудиту.

Дослідження трьох університетів, серед яких Університет Нельсона Мандели, виявило повільні та слабкі розслідування. Комісія також зафіксувала випадки, коли дисциплінарні обвинувачення формулювали, але не вручали обвинуваченим студентам під час іспитів, щоб вони могли завершити навчання.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Адвокатка Нтабісенг Сепанья, яка представляла висновки комісії, наголосила на потребі тимчасових заходів захисту для заявників на час розслідування або судового розгляду. На її думку, обов’язок щодо альтернативних умов навчання чи проживання має покладатися на особу, яку звинувачують у завданні шкоди, а не на заявника.

Зміни в університетах

За даними Daily Maverick, Родоський університет замінив загальні правила щодо домагань окремою політикою щодо сексуальних правопорушень серед студентів. Вона зосереджена на запобіганні, розгляді справ і підтримці постраждалих та передбачає пріоритет їхньої безпеки.

В Університеті Нельсона Мандели заявили про перегляд профільних політик і посилення інформаційної роботи щодо доступної допомоги. За словами представниці закладу Занділе Нгвенду, справи, передані на формальний дисциплінарний розгляд, призначають до розгляду протягом п’яти днів після направлення.

Дослідниця гендерно зумовленого насильства Ліза Веттен зазначила, що досі немає даних від усіх університетів про кількість отриманих скарг. Вона вважає, що заклади освіти мають відповідати за розгляд таких звернень і аналізувати випадки, у яких інституційна реакція виявилася неефективною.

Читай нас у