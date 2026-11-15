HMS Vengeance завершив рекордне 217-денне підводне патрулювання — The Guardian

У Шотландії британський підводний човен HMS Vengeance повернувся на військово-морську базу Фаслейн після рекордного 217-денного патрулювання під водою. Човен розпочав місію 12 квітня та завершив її в неділю, провівши під водою понад сім місяців, повідомляє The Guardian.

Новий рекорд патрулювання

Попередній рекорд тривалості такого розгортання становив 205 днів і був встановлений попереднім екіпажем. HMS Vengeance є одним із чотирьох підводних човнів, що несуть британські ракети Trident і забезпечують можливість ядерного стримування.

Підводні човни класу Vanguard, введені в експлуатацію у 1990-х роках, проєктувалися для походів тривалістю від трьох до чотирьох місяців. Вони мають екіпаж приблизно зі 140 осіб, а запаси продовольства для тривалих місій, зокрема консерви, розміщують у коридорах та інших вільних місцях.

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Місце перебування човна тримають у таємниці, щоб він не став ціллю, тому поповнити припаси під час патрулювання неможливо. Екіпаж дотримується радіомовчання, не може надсилати повідомлення назовні, однак здатен отримувати новини та іншу інформацію.

Проблеми з обслуговуванням флоту

Збільшення тривалості місій пов'язують із повільними темпами технічного обслуговування підводних човнів. Очільник Королівського флоту генерал сер Гвін Дженкінс минулого тижня заявив, що Велика Британія має поліпшити обслуговування субмарин для швидшої ротації човнів.

У липні лейбористський уряд оголосив 10-річний план інвестицій на 26 млрд фунтів стерлінгів у три головні військово-морські бази країни — Фаслейн, Девонпорт і Портсмут. Водночас перший човен нового класу Dreadnought, який має замінити Vanguard, очікують не раніше приблизно 2032 року. Це означає, що наявні човни мають залишатися на службі щонайменше ще п'ять років.

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