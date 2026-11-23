У США Honda і Toyota відкликають автомобілі через ризик розриву газогенераторів подушок безпеки Takata. Загалом кампанії охоплюють близько 1,12 млн машин у Сполучених Штатах, а світовий обсяг відкликання Toyota становить приблизно 790 тис. автомобілів. Про це повідомляє Motor1.

Які автомобілі відкликають

Honda відкликає 810 592 автомобілі: Honda Civic і CR-V 2012–2013 модельних років, Honda Accord 2013 року, а також Acura ILX і RDX 2013 року. Кампанія стосується машин, які спочатку були продані або згодом реєструвалися у штатах і територіях США з високою температурою та вологістю, зокрема в Алабамі, Флориді, Джорджії, на Гаваях, у Луїзіані, Міссісіпі, Північній і Південній Кароліні, Теннессі та Техасі.

Toyota у США відкликає 314 029 автомобілів. До переліку увійшли Corolla 2003–2008 років, Tundra 2005–2006 років, Sequoia 2005–2007 років і 4Runner 2016–2017 років. Також кампанія охоплює близько 9 тис. Lexus GX460 2017 року, один Lexus IS250 2011 року та приблизно 1,1 тис. Lexus SC430 2002–2010 років.

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Безкоштовна заміна

Виробники планують безкоштовно замінити газогенератори. Toyota та Lexus повідомили, що дилери замінюватимуть газогенератор передньої пасажирської подушки безпеки. Honda планує почати надсилати проміжні повідомлення власникам із 18 грудня, але ще не назвала дату доступності запчастин. Toyota та Lexus очікують розіслати листи про відкликання 11 січня 2027 року.

За даними Honda і Toyota, у межах цих кампаній не зафіксували розривів газогенераторів, аварій або травм. Рішення ухвалили після тривалого моніторингу, який виявив ознаки деградації пропеленту в певних партіях газогенераторів і кліматичних зонах. Національна адміністрація безпеки дорожнього руху США розглядає ці відкликання як превентивні.

Водночас дефектні компоненти Takata в межах ширшої проблеми з 2009 року пов'язують щонайменше з 28 смертями та понад 400 травмами у США. За оцінкою американського регулятора, загалом у країні відкликали 67 млн подушок безпеки Takata. Власники можуть перевірити статус автомобіля за VIN-кодом через інструмент пошуку відкликань, а дилери призначатимуть обслуговування після надходження запчастин.

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