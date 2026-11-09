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Honda інвестує $3 млрд у завод гібридів в Огайо — Channel NewsAsia

Федір Криштовський 09 Листопада 2026 18:31
Honda інвестує $3 млрд у завод гібридів в Огайо — Channel NewsAsia

Японська компанія Honda Motor планує збудувати в центральній частині штату Огайо у США новий автомобільний завод вартістю $3 млрд. Підприємство вироблятиме гібридні автомобілі та має створити 2 тис. робочих місць.

Потужність і терміни запуску

За інформацією Channel NewsAsia, завод зможе виробляти до 240 тис. автомобілів на рік. Honda планує розпочати виробництво на новому підприємстві у 2029 році.

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Компанія повідомила, що новий завод у центральному Огайо буде призначений для випуску гібридних автомобілів. Вартість проєкту становитиме $3 млрд.

Інші інвестиційні плани

Honda також заявила про намір здійснити нові інвестиції в Канаді, а також в американських штатах Огайо, Джорджія й Алабама. Деталей щодо обсягів цих вкладень або конкретних проєктів у повідомленні не наведено.

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