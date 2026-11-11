Honda підвищила прогноз операційного прибутку до 780 млрд єн — The Japan Times

Японський автовиробник Honda підвищив прогноз операційного прибутку на фінансовий рік, що завершиться у березні 2027 року, до 780 млрд єн, або близько $4,9 млрд. Попередній прогноз компанії становив 650 млрд єн, однак нова оцінка все ще нижча за очікування аналітиків на рівні 839 млрд єн.

Як повідомляє The Japan Times, переглянути прогноз допомогли рекордні продажі мотоциклів і високий попит у Північній Америці. Водночас операційний прибуток Honda за три місяці до 30 вересня становив 118 млрд єн — менше за прогноз аналітиків у 265 млрд єн.

Списання через електромобілі

Виконавчий віцепрезидент Honda Норія Кайхара заявив, що без урахування втрат, пов’язаних з електромобілями, річний операційний прибуток компанії очікується на рівні 1,3 трлн єн. Зміна стратегії щодо електромобілів призвела до списання активів на 2,5 трлн єн. За оцінкою аналітикині Pelham Smithers Associates Джулі Бут, Honda ще не відобразила всі пов’язані з цим витрати, тому вони можуть тиснути на результати в решті фінансового року.

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Компанія повідомила, що продажі мотоциклів досягли рекордного рівня в першому півріччі, зокрема завдяки зростанню обсягів в Індії та Бразилії. Автомобільний підрозділ водночас втрачає позиції в Китаї: у серпні продажі Honda там скоротилися на 53% на тлі конкуренції з місцевими виробниками електромобілів, зокрема BYD.

Ставка на гібриди

Найбільшим джерелом доходів Honda залишаються США, де зростає попит на компактні економічні автомобілі та гібриди. Компанія планує побудувати в штаті Огайо завод вартістю $3 млрд для виробництва нового покоління гібридних автомобілів. Виробництво має розпочатися у 2029 році, а запланований річний обсяг становить 240 тис. машин.

До березня 2030 року Honda має намір представити у світі 15 нових гібридних моделей, переважно для Північної Америки. Водночас компанія знизила річний прогноз продажів автомобілів до 3,16 млн одиниць — на 230 тис. менше за попередню ціль.

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