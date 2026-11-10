Honda показала електромотоцикл EV Outlier з повним приводом — Electrek

Honda продемонструвала на мотовиставці EICMA в Мілані концепт електричного мотоцикла EV Outlier, оснащений двигунами всередині обох коліс. Така схема забезпечує повний привід і дала конструкторам змогу відмовитися від традиційного компонування мотоцикла, повідомляє Electrek.

Два мотор-колеса та низька посадка

Акумулятор розміщений у великому центральному корпусі, тоді як водій сидить дуже низько за ним. У Honda описують філософію дизайну трьома словами: Gliding, Ecstasy і Low. Перше означає плавність і майже безшумність електричної тяги, друге — миттєве прискорення та високий крутний момент двох незалежно керованих моторів.

Слово Low стосується навмисно заниженого положення сидіння та рівня очей водія. Концепт також має спинку ковшового типу: вона повинна підтримувати водія під час різкого прискорення та дозволяти йому змінювати положення тіла в поворотах.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Камери замість дзеркал

Замість звичайних дзеркал заднього виду EV Outlier отримав камери. Широкий цифровий дисплей може показувати кут нахилу мотоцикла, режими їзди, налаштування крутного моменту переднього двигуна та дані про роботу обох коліс у реальному часі.

Honda вперше представила EV Outlier на Japan Mobility Show роком раніше. Компанія розглядає цей концепт як бачення електричних мотоциклів після 2030 року, а не як звичайний мотоцикл, у якому двигун внутрішнього згоряння просто замінили батареєю й електромотором.

Читай нас у