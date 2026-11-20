Honda 20 листопада 2026 року провела онлайн-прем’єру нового семимісного кросовера Avancier. Модель стала першою серійною машиною з гібридною системою нового покоління Honda Hybrid, новою платформою для середньорозмірних автомобілів та повним приводом DualPower eAWD, повідомляє Motor1.

Сім місць і нова стилістика

Avancier створили відповідно до концепції Grand-Journey. Це перша модель Honda з новим логотипом H, а її дизайн має задати напрям для наступних гібридів марки, зокрема майбутнього CR-V нового покоління.

У салоні передбачені великий сенсорний екран на панелі приладів, цифрова панель приладів і 12-динамікова аудіосистема Bose з Dolby Atmos. Honda також планує розвивати технології салону під назвою MyCabin, а рішення для керованості та плавності ходу — під брендом MyMotion.

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Гібридна система та повний привід

Нова Honda Hybrid є розвитком двомоторної гібридної архітектури, яку компанія застосовувала раніше. За даними Honda, оновлена система розширює діапазон ефективної роботи двигуна та має компактніший приводний модуль. Компанія ще не оприлюднила сукупну потужність, крутний момент і показники економічності моделі.

Система DualPower eAWD уперше для Honda дає змогу окремим моторам приводити передню та задню осі. Компанія заявляє, що це має поліпшити старт із місця та розподіл потужності між осями залежно від дорожніх умов.

Платформа Avancier призначена для середньорозмірних кросоверів і седанів та передбачає спільні моторний відсік і задню нижню частину кузова для майбутніх моделей. Honda зазначає, що в її конструкції використано приблизно на 40% більше високоміцної сталі, ніж у попередній архітектурі. Продажі Avancier спершу стартують у Таїланді, а навесні 2027 року модель вийде на японський ринок. До завершення фінансового року 31 березня 2030 року Honda планує випустити у світі 15 гібридних моделей нового покоління.

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