Honda презентує електричний SUV Alpha в Індії у грудні 2026 року — Motor1

Honda назвала свій новий електричний SUV Alpha та повідомила, що його світова прем’єра відбудеться в Індії 2 грудня 2026 року. Індія стане першим ринком запуску моделі, а також глобальною виробничою базою для цього автомобіля, повідомляє Motor1.

Виробництво в Індії

Honda Cars India підтвердила назву моделі, дату презентації та виробничий план. Президент і генеральний директор Honda Cars India Тосіюкі Янаґісава заявив, що Alpha має стати важливим етапом розвитку електромобільності бренду в країні та відображає намір компанії пропонувати індійським покупцям сучасні електричні автомобілі.

За його словами, рішення визначити Індію глобальним виробничим центром моделі є частиною ширшої стратегії електрифікації Honda та свідчить про значення індійського ринку для компанії.

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Новий знак і зв’язок із концептом

Honda Alpha стане першою серійною моделлю бренду, що продаватиметься в Індії з оновленою емблемою у вигляді літери H. Компанія пов’язує новий знак із наступним поколінням електромобілів. Назва Alpha походить від першої літери грецького алфавіту та, за задумом Honda, символізує новий початок.

Новий SUV тісно пов’язаний із концептом Honda 0 Alpha, представленим на Japan Mobility Show. На опублікованому тизері автомобіль накритий тканиною, однак видно високий задній силует, подібний до концепту. Технічні характеристики, дані про батарею та запас ходу, ціну й терміни продажу на інших ринках Honda ще не оголосила.

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