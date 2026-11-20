Honda відкличе у США 810 592 автомобілів марок Honda та Acura через ризик розриву нагнітачів подушок безпеки виробництва Takata. Про відкликання у п’ятницю повідомила Національна адміністрація безпеки дорожнього руху США.

Які автомобілі відкликають

Відкликання стосується автомобілів Honda та Acura, що перебувають у США. Регулятор вказав, що нагнітачі подушок безпеки Takata в цих транспортних засобах можуть розірватися.

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Повідомлення регулятора США

За повідомленням Channel NewsAsia, яке посилається на Reuters, американський регулятор оприлюднив інформацію про відкликання 20 листопада. У повідомленні йдеться про точну кількість автомобілів — 810 592.

Джерело не наводить переліку моделей автомобілів, яких стосується це відкликання. Також у повідомленні не уточнюється порядок проведення кампанії або подальші дії власників автомобілів.

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