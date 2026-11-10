Honda відкличе у США 635 808 автомобілів через проблему з програмним забезпеченням електропідсилювача керма. Про це з посиланням на Національне управління безпеки дорожнього руху США повідомляє Channel NewsAsia.

Моделі, яких стосується відкликання

Кампанія охоплює окремі автомобілі Acura TLX 2021–2025 модельних років, Acura MDX 2022–2024 модельних років і Honda Pilot 2023–2025 модельних років.

За даними американського регулятора, через проблеми з програмним забезпеченням електропідсилювача керма система може перейти в безпечний режим. У такому разі допомога під час кермування вимикається.

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Як усунуть проблему

Вимкнення електропідсилювача може ускладнити керування автомобілем та підвищити ризик аварії, зазначили в Національному управлінні безпеки дорожнього руху США.

Для усунення проблеми дилери безкоштовно перепрограмують блок керування електропідсилювачем керма. Відкликання стосується автомобілів на американському ринку.

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