У китайському Шеньчжені для офіційних перевезень учасників саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва залучили автомобілі компаній Hongqi та BYD. Загалом виробники надали майже 1400 седанів, позашляховиків і мінівенів. У середу до міста має прибути президент США Дональд Трамп, а його броньований президентський лімузин Cadillac One, відомий як The Beast, удруге за пів року відвідає Китай.

Автомобілі для делегацій

Як повідомляє South China Morning Post, виробник представницьких автомобілів Hongqi передав організаторам саміту майже 700 нових седанів, позашляховиків і мінівенів для обслуговування VIP-учасників зустрічей різного рівня.

Багато автомобілів Hongqi належать до транспорту на нових джерелах енергії та оснащені технологіями, зокрема функціями автономного керування. Материнська компанія бренду China First Automobile Works заявила, що саміт знаменує перехід державного автопарку Hongqi до ери транспорту на нових джерелах енергії.

Шеньчженьська компанія BYD також залучила майже 700 автомобілів для перевезення делегатів і представників медіа. Серед них — понад 600 мінівенів D9 преміального суббренду Denza. У місті для офіційного транспорту делегацій використовують сотні електричних або гібридних автомобілів.

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Лімузин і президентський літак США

За даними видання, Cadillac One, який у травні побував у Пекіні, за поширеними повідомленнями оснащений двигуном V8. У деяких повідомленнях його витрату пального оцінюють приблизно у 64 літри на 100 кілометрів, а викиди вуглецю — у близько 170 кілограмів на 100 кілометрів.

До Китаю також має прибути тимчасовий президентський літак США — переобладнаний Boeing 747-8, подарований Катаром адміністрації Трампа. Це буде його перший політ до Китаю та Азії після введення в експлуатацію в липні. Літак із темно-синім днищем і червоно-золотими смугами в понеділок зупинявся для дозаправки на Алясці, а у вівторок приземлився в Манілі.

Борт, вартість якого оцінюють у 400 млн доларів, викликав суперечки щодо законності й етичності такого подарунка та можливого іноземного впливу. Використання поставленого іноземною державою літака також спричинило занепокоєння щодо захисту зв’язку та систем безпеки. Нові президентські літаки VC-25B затримуються через продовження робіт із модифікації.

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