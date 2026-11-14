Huawei представила домашню енергосистему Luterra S2 потужністю до 20 кВт — Electrek

Huawei представила Luterra S2 — комплексну систему для накопичення та керування енергією в житлових будинках. Вона поєднує гібридний інвертор, модульні акумулятори та систему керування енергією із застосуванням штучного інтелекту. Однофазні версії пристрою мають вихідну потужність від 3 до 10 кВт, а трифазні — до 20 кВт, повідомляє Electrek.

Модульна конфігурація

Базова конфігурація Luterra S2 передбачає 5 кВт·год запасу енергії та вихідну потужність 3 кВт. Систему можна розширювати за допомогою літій-залізо-фосфатних акумуляторних модулів ємністю 7 кВт·год.

За даними видання, кілька взаємопов’язаних систем можуть забезпечити до 336 кВт·год сумарної ємності накопичення. Якщо паралельно встановити три установки потужністю 20 кВт, їхня загальна вихідна потужність може сягнути 60 кВт.

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Кремній-карбідна архітектура

У Huawei заявили, що Luterra S2 стала першою системою такого типу з фірмовою повністю кремній-карбідною архітектурою. Компанія стверджує, що це рішення має підвищити ефективність і щільність потужності, а також спростити встановлення та введення обладнання в експлуатацію.

Система оснащена пасивним охолодженням без зовнішніх вентиляторів. Huawei заявляє про рівень шуму менш як 29 дБ, робочий діапазон температур від −25 °C до приблизно 60 °C, захист корпусу за стандартом IP66 та антикорозійний захист класу C5-M.

Президент Huawei Distributed PV & BESS Business Стів Чжан заявив, що компанія прагнула зробити нову систему меншою, легшою, тихішою, безпечнішою та потужнішою завдяки поєднанню кремній-карбідної архітектури, керування на основі ШІ та засобів безпеки.

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