Hubble вперше зняв темну пилову структуру біля Beta Pictoris — ScienceDaily

Космічний телескоп NASA Hubble уперше показав у видимому світлі деталі темної пилової структури «Котячий хвіст» у молодій планетній системі Beta Pictoris, розташованій приблизно за 63 світлові роки від Землі. Як повідомляє ScienceDaily, астрономи припускають, що це скупчення могло утворитися після зіткнення великих тіл, порівнюваних за розмірами з Плутоном.

«Котячий хвіст» є частиною великого диска пилу та уламків довкола Beta Pictoris. Його раніше спостерігали лише за допомогою інфрачервоного телескопа James Webb, тоді як на коротших хвилях структура залишалася майже непомітною. Нове дослідження, опубліковане в журналі The Astrophysical Journal Letters, поєднало дані Hubble зі спостереженнями, зібраними протягом понад 14 років.

Темний і пористий пил

За оцінкою дослідників, структура може простягатися приблизно на 1 000 астрономічних одиниць — це відповідає близько 93 млрд миль. Вона, імовірно, складається переважно з термостійкого органічного матеріалу на основі вуглецю, який добре поглинає видиме світло й тому має дуже темний вигляд.

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Спостереження також свідчать, що пилові частинки мають розмір близько одного мікрона та є надзвичайно пористими. Автори роботи розглядають версію, за якою зіткнення могло бути настільки енергійним, що вуглецевий матеріал випарувався, а після охолодження знову сконденсувався у легкі пористі зерна. Водночас механізм утворення такого пилу остаточно не встановлено.

Інша форма та викривлення диска

Поєднання даних Hubble і James Webb дало змогу уточнити просторову форму «Котячого хвоста». Раніше припускали, що він тягнеться далеко позаду зорі відносно Землі, проте моделювання вказує, що структура може лежати переважно в площині неба та простягатися вбік.

Окрім цього, Hubble виявив викривлення у широкому пиловому гало системи Beta Pictoris. Науковці пов'язують його з гравітаційним впливом газового гіганта Beta Pic b, маса якого, за оцінкою, приблизно вдесятеро перевищує масу Юпітера. Дослідники вважають, що такі системи допомагають вивчати зіткнення та гравітаційні процеси, які відбувалися під час формування планет.

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