Humble Robotics залучила $51 млн для автономної вантажної платформи — Electrek

Стартап Humble Robotics залучив $51 млн у раунді фінансування Series A для переходу своєї автономної електричної вантажної платформи Humble Hauler від прототипу до передсерійного виробництва. Загальний обсяг залучених компанією інвестицій перевищив $75 млн, повідомляє Electrek.

Кошти на випробування та виробництво

Раунд очолила інвестиційна компанія Obvious Ventures. У ньому також взяли участь чинні інвестори Eclipse та Energy Impact Partners. Humble Robotics планує спрямувати кошти на пілотні проєкти з клієнтами, випробування й валідацію системи, а також на ранній етап виробництва.

Засновник і генеральний директор Humble Robotics Еял Коен заявив, що його команда витратила роки на підтвердження здатності вантажівки рухатися без водія. За його словами, складнішим завданням є створити рішення, на яке оператори вантажних перевезень зможуть покладатися щодня.

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Платформа без кабіни

Humble Hauler є електричною платформою для контейнерних вантажів без водія, кабіни та традиційної вантажівки. Компанія переосмислила контейнерне шасі як самостійний транспортний засіб, а не намагалася автоматизувати звичайну вантажівку. Розробники розраховують, що відсутність кабіни та вантажівки зменшить масу платформи й підвищить ефективність перевезення контейнерів.

Платформа призначена для роботи між вантажними доками. Для кругового огляду вона використовує камери, лідар і радари, а також моделі типу vision-language-action, які мають допомагати системі реагувати на нові сценарії. Humble Robotics раніше залучила $24 млн і, за власними даними, збудувала перший прототип Humble Hauler менш ніж за шість місяців.

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