Hybe, SM, JYP і YG створили компанію для фестивалю Fanomenon — Korea Herald

У Південній Кореї офіційно зареєстрували компанію Fanomenon Co., яку спільно створили Hybe, SM Entertainment, JYP Entertainment і YG Entertainment для проведення державного K-pop-фестивалю Fanomenon у грудні 2027 року. Як повідомляє Korea Herald, запис про реєстрацію компанії внесли 26 жовтня відповідно до корпоративного реєстру.

Капітал і керівництво

Сплачений капітал Fanomenon Co. становить 4 млрд вон, або близько 3 млн доларів. Він складається з 800 тис. звичайних акцій номіналом 5 тис. вон кожна. Статут компанії дозволяє випустити до 5 млн акцій, що дає змогу залучити до 25 млрд вон капіталу.

Генеральним директором і єдиним внутрішнім директором новоствореної компанії буде Пак Юн Со, який народився 1993 року та раніше працював у Hybe і JYP Entertainment. Кожна з чотирьох агенцій делегувала до ради директорів по одному невиконавчому директору. До структури управління також входить аудитор.

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Фестиваль і права на назву

Fanomenon запланований на 2–12 грудня 2027 року. Заходи мають відбутися на майданчиках Seoul Arena в районі Чхандон у Сеулі та Kintex у місті Коян провінції Кьонгі. Програма поєднає K-pop-концерти, премію для фандомів і корпоративні виставки.

Сфера діяльності Fanomenon Co. не обмежується організацією фестивалю. Компанія зможе управляти концертними майданчиками та отримувати права на них, продавати й посередничати у продажу квитків, виробляти та поширювати продукти харчування, одяг і сувенірну продукцію, інвестувати в культурну й розважальну індустрії та ліцензувати інтелектуальну власність.

Запуск компанії відбувся після суперечки щодо торговельної марки Fanomenon, заявку на яку JYP подала самостійно. За даними видання, переглянутий контракт, поданий до Національної асамблеї 23 жовтня, нібито передбачає розподіл прав на торговельну марку порівну між Міністерством культури та спільним підприємством.

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