У США Hyundai представила Tucson п’ятого покоління для 2027 модельного року, зокрема нову гібридну модифікацію XRT Pro з позашляховим пакетом. Як повідомляє Motor1, бензиновий кросовер має надійти до американських дилерів у першому кварталі 2027 року, а гібрид — на початку другого кварталу.

Більший кузов і новий інтер’єр

Новий Tucson має 185 дюймів завдовжки та 75 дюймів завширшки — це на 2,3 і 1,6 дюйма більше відповідно, ніж у попередньої моделі. Висота кросовера без рейлінгів становить 66,3 дюйма. Задні двері тепер відчиняються на 83 градуси замість 73, а селектор трансмісії перенесли на рульову колонку, що звільнило місце на центральній консолі.

Мультимедійна система Pleos Connect працює на Android Automotive OS. Для Tucson запропонують 12,9- або 17-дюймовий центральний дисплей у поєднанні з 9,9-дюймовою цифровою панеллю приладів. Система також підтримує оновлення програмного забезпечення через мережу та голосового помічника Gleo AI.

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Гібрид XRT Pro для бездоріжжя

Базовий Tucson отримає 1,6-літровий турбодвигун потужністю 184 к. с. і крутним моментом 195 фунт-футів у парі з восьмиступеневою автоматичною коробкою передач. Гібрид поєднує цей двигун з електромотором: сукупна віддача становить 233 к. с. та 280 фунт-футів, трансмісія — шестиступенева автоматична.

Версія Hybrid XRT Pro матиме повний привід, 18-дюймові позашляхові шини, передні буксирувальні гаки та систему X-Trek+ для руху в умовах низького зчеплення. Її дорожній просвіт сягатиме 8,3 дюйма. Для гібридних Tucson також передбачено режим Stay Mode, який дозволяє до 30 хвилин живити клімат-контроль, аудіосистему й заряджати пристрої від гібридної батареї при вимкненому двигуні. Ціни на новинку Hyundai ще не оголосила.

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