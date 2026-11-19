На автосалоні в Лос-Анджелесі, США, Hyundai представила восьме покоління компактного седана Elantra. Бензинова модель 2027 року надійде у продаж у США раніше за гібридну Elantra Hybrid 2028 модельного року, повідомляє Motor1.

Новий седан отримав дизайн у стилі Art of Steel із ширшими крилами, довшим капотом і виразнішими трьохоб’ємними пропорціями. Довжина Elantra зросла на 3,4 дюйма — до 188,8 дюйма, а колісна база збільшилася на 1,2 дюйма, до 108,3 дюйма. За даними Hyundai, це має збільшити простір для пасажирів другого ряду. Коефіцієнт аеродинамічного опору автомобіля становить 0,26.

Бензинова та гібридна версії

Базова Elantra 2027 року оснащуватиметься 2,0-літровим чотирициліндровим двигуном Smartstream циклу Аткінсона. Hyundai оцінює його потужність у 147 к. с., а крутний момент — у 132 фунт-фути. Передньопривідний седан отримає трансмісію Intelligent Variable Transmission із функцією Shiftronic. Для версій із 16-дюймовими колесами компанія заявляє цільовий показник економічності до 35 миль на галон у змішаному циклі.

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Гібридна Elantra збереже 1,6-літровий чотирициліндровий силовий агрегат, однак сукупна віддача має зрости зі 139 до 155 к. с. Потужність електромотора збільшили з 32 до 45 кВт, а ємність високовольтної батареї — з 1,32 до 1,49 кВт·год. Гібрид отримає шестиступеневу коробку передач із подвійним зчепленням, незалежну багатоважільну задню підвіску та заявлений цільовий показник економічності до 53 миль на галон у змішаному циклі.

Екран 12,9 дюйма та голосовий асистент

У салоні встановлять мультимедійну платформу Pleos Connect на базі Android Automotive OS зі стандартним 12,9-дюймовим Full HD сенсорним екраном. Система підтримуватиме бездротові Apple CarPlay і Android Auto, сервіси Bluelink, SiriusXM, Wi-Fi та оновлення програмного забезпечення через мережу.

Також Elantra отримає голосового асистента Gleo AI, який, за заявою Hyundai, розумітиме команди природною мовою, підтримуватиме контекстні діалоги та кілька запитів одночасно. Для аудіосистеми й клімат-контролю збережуть фізичні кнопки та регулятори. Ціни, остаточні показники економічності EPA й точні дати початку продажів Hyundai ще не оголосила.

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