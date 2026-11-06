Hyundai відкликає майже 30 тисяч Kona Electric через збій ПЗ подушок безпеки — Electrek

Hyundai відкликає 37 901 автомобіль через помилку програмного забезпечення блоку керування подушками безпеки. Кампанія охоплює 29 058 електромобілів Kona Electric 2019–2023 модельних років і 8 843 автомобілі Veloster N 2019–2022 модельних років, повідомляє Electrek.

Помилка в блоці керування

За документами, поданими до Національного управління безпеки дорожнього руху, проблема пов’язана з програмним забезпеченням блоку керування подушками безпеки (ACU). За певних умов під час руху може ввімкнутися індикатор несправності системи подушок безпеки, а сама система може деактивуватися. Це може призвести до того, що подушка безпеки не спрацює під час аварії.

Дані в пам’яті ACU можуть пошкодитися, якщо система перезавантажиться або станеться перебій живлення в момент запису даних до пам’яті. У такому разі індикатор несправності попереджає водія про проблему.

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Відомі випадки та оновлення

Станом на 22 жовтня 2026 року Hyundai було відомо про 331 ймовірний інцидент, пов’язаний із цією несправністю. За даними компанії, жоден із них не призвів до ДТП, пожежі чи травмування людей.

Власники зможуть безоплатно оновити програмне забезпечення ACU у дилерському центрі. Hyundai очікує розпочати розсилку повідомлень власникам 1 січня 2027 року. Номер відкличної кампанії Hyundai — 311, номер кампанії регулятора — 26V728.

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