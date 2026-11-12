Hyundai зніме з продажу стандартний IONIQ 6 у США та додасть версію N — Electrek

Hyundai оновить американську лінійку електромобілів 2027 модельного року: компанія зніме з продажу стандартний IONIQ 6 та додасть високопродуктивну версію IONIQ 6 N. Про зміни в модельному ряду повідомляє Electrek.

Новий IONIQ 6 N

IONIQ 6 N стане другим спортивним електромобілем Hyundai після IONIQ 5 N. Модель оснащена двомоторною повнопривідною силовою установкою сукупною потужністю 641 к. с. та крутним моментом 568 фунт-футів. За даними Hyundai, електромобіль прискорюється від 0 до 60 миль за годину за 3,2 секунди, тоді як для IONIQ 5 N цей показник становить 3,25 секунди.

Автомобіль матиме батарею ємністю 84 кВт·год із запасом ходу до 245 миль на одному заряді. Завдяки 800-вольтовій архітектурі заряджання на швидкісній станції постійного струму потужністю 350 кВт з 10% до 80% має тривати близько 18 хвилин. У стандартне оснащення увійдуть порт NACS і адаптер CCS.

IONIQ 6 N також отримає системи N e-Shift та N Active Sound+, які імітують звуки й відчуття традиційного спортивного автомобіля з бензиновим двигуном та восьмиступеневою коробкою передач із подвійним зчепленням.

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Зміни для IONIQ 5 та IONIQ 9

IONIQ 5 2027 модельного року переважно збереже нинішню конфігурацію. Рейлінги на даху стануть доступними починаючи з комплектації SEL, тоді як раніше їх пропонували лише для версій XRT і Limited. Система Hyundai HomeLink буде ексклюзивом комплектації Limited, а шторку багажного відділення продаватимуть лише як аксесуар. Для моделі також припинять пропонувати кольори Gravity Gold Matte та Sage Silver Matte.

Початкова ціна IONIQ 5 SE зі стандартним запасом ходу становитиме 35 250 доларів. Версія SE RWD зі збільшеним запасом ходу коштуватиме від 37 750 доларів і, за оцінкою EPA, зможе проїхати до 318 миль.

Трирядний IONIQ 9 отримає нову комплектацію Calligraphy Black Ink, тоді як Calligraphy Design більше не пропонуватимуть. Версії Calligraphy та Calligraphy Black Ink матимуть систему Virtual Gear Shift і підігрів сидінь третього ряду. Усі комплектації оснастять аварійним ліхтарем у кришці багажника. Ціни на IONIQ 9 2027 модельного року Hyundai ще не оголосила.

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