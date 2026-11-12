Дослідники Університету Вісконсин—Медісон і Принстонського університету змоделювали сценарій, за якого ядерний вибух потужністю 1 мегатонна на висоті 500 кілометрів над Південною Атлантикою може вивести з ладу майже всі супутники на низькій навколоземній орбіті. Про це повідомляє ScienceAlert.

Результати моделювання

У розрахунках врахували 13 300 активних супутників, що перебували на низькій орбіті станом на січень. За моделлю, через добу після детонації непрацездатними стали б 25% апаратів, через три доби — 78%, через тиждень — 98%. На 15-й день цей показник сягнув би 99,4%.

Навіть за сценарію з посиленим радіаційним захистом супутників модель передбачає втрату працездатності 99,3% усіх апаратів упродовж 30 днів. У разі застосування значно меншого, 100-кілотонного заряду, для виведення з ладу 99% супутників, за оцінкою авторів, знадобився б приблизно рік.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Радіаційний пояс і уламки

Місцем сценарію обрали район Південноатлантичної аномалії, де магнітне поле Землі є слабшим. На думку авторів препринту, радіоактивні частинки після вибуху могли б захоплюватися магнітним полем і створювати штучний радіаційний пояс. Супутники неодноразово проходили б крізь цю зону під час обертання, зазнаючи додаткового опромінення.

Дослідники також оцінили ризик зіткнень після втрати апаратами керованості. За їхньою моделлю, протягом перших двох років могло б статися близько 20 зіткнень, а за десять років на орбіті з'явилося б приблизно 3900 нових уламків космічного сміття. Робота поки не пройшла рецензування та доступна як препринт на arXiv.

Автори нагадали про випробування Starfish Prime 1962 року: США підірвали 1,4-мегатонний заряд на висоті 400 кілометрів над Тихим океаном. Наслідки вибуху тоді пошкодили кілька супутників.

Читай нас у