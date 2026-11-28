Жіноча збірна Ямайки перемогла Коста-Рику з рахунком 3:0 у чвертьфіналі жіночого чемпіонату КОНКАКАФ у Менсфілді, штат Техас, США, та здобула путівку на чемпіонат світу 2027 року в Бразилії. Для ямайської команди це буде третя поспіль участь у світовій першості, повідомляє Channel NewsAsia.

Три голи Ямайки

Ямайка відкрила рахунок на 16-й хвилині: Джоді Браун забила з близької відстані після передачі Калісси ван Зантен. На 59-й хвилині ван Зантен подвоїла перевагу своєї збірної, завершивши командну атаку. Асистенткою стала капітанка Хадіджа Шоу, для якої цей матч був 50-м у складі національної команди.

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Ще за шість хвилин нападниця «Манчестер Сіті» Шоу встановила остаточний рахунок, забивши зі штрафного удару. М’яч після удару зачепив стінку костариканської команди та влетів у ворота.

Наступний матч

Ямайка раніше грала на чемпіонатах світу 2019 та 2023 років. Найкращим результатом команди став вихід до 1/8 фіналу у 2023 році. Чотири переможниці чвертьфіналів чемпіонату КОНКАКАФ напряму виходять на світову першість, а команди, що програли, у середу зіграють за шанс потрапити до міжконтинентального плей-оф. У півфіналі Ямайка зіграє з переможницею матчу між чинними чемпіонками США та Сальвадором.

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