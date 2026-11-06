Ян Урбан назве склад збірної Польщі на листопадові матчі — Interia Sport

Головний тренер збірної Польщі Ян Урбан 6 листопада о 11:00 має назвати склад команди на листопадові матчі проти Румунії та Швеції. Про це повідомляє Interia Sport.

Матчі в Бухаресті та Варшаві

Збір польської команди розпочнеться в понеділок, 9 листопада. 14 листопада поляки зіграють проти Румунії в Бухаресті, а 17 листопада приймуть Швецію на PGE Narodowy у Варшаві.

Турнірне становище

Польська збірна провела чотири матчі цьогорічної Ліги націй. Команда здобула одну перемогу, один раз зіграла внічию та зазнала двох поразок.

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За даними Interia Sport, поляки математично ще не гарантували збереження місця в дивізіоні B. Видання вважає Румунію найслабшою командою групи 4, водночас зазначаючи, що Польщі буде важко випередити Боснію у боротьбі за підвищення.

Interia Sport також пише, що результати двох листопадових зустрічей можуть вплинути не лише на становище команди в дивізіоні B, а й на майбутнє Урбана на посаді головного тренера.

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