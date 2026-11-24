Російська компанія Яндекс прибрала всі згадки про анонімність із ліцензійної угоди для Яндекс Браузера. Зміни внесли до редакції документа за жовтень 2026 року, повідомляє Meduza.

Обробка персональних даних

Від запуску Яндекс Браузера у 2013 році угода містила положення про те, що браузер збирав інформацію без прив’язки до конкретного користувача. У новій версії документа про анонімність не йдеться. Натомість там зазначено обробку персональних даних, зокрема IP-адрес, файлів cookie, ідентифікаторів браузера та відомостей про активність користувачів.

Раніше користувачі могли відмовитися від використання Яндексом своїх даних, вимкнувши відповідні функції. У новій редакції угоди цього положення немає. Для користувачів функції голосових дзвінків компанія також встановила вимогу переконатися в законності передавання даних третіх осіб.

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Дані геолокації

Як повідомляв The Insider, з угоди також вилучили положення про анонімне передавання даних про місцезнаходження користувачів. Його замінили пунктом, який дозволяє компанії збирати та обробляти геолокаційні дані, якщо це дозволено користувачем або налаштуваннями операційної системи.

У Яндексі назвали зміни технічними та заявили, що компанія й надалі обробляє той самий обсяг даних і для тих самих цілей.

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