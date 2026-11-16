Японія 94 рази піднімала винищувачі через літаки Китаю — South China Morning Post

Японія у жовтні 94 рази піднімала винищувачі за тривогою через активність китайської військової авіації. Це найвищий місячний показник майже за п’ять років: востаннє більшу кількість таких підйомів — 104 — фіксували в листопаді 2021 року. Про попередні дані Об’єднаного штабу Японії повідомляє South China Morning Post.

Порівняно з жовтнем попереднього року, коли зафіксували 25 таких підйомів, показник майже зріс учетверо. У вересні він становив 70. Загалом у жовтні японські винищувачі 135 разів піднімали за тривогою через повітряні судна всіх країн: 40 разів — через російські літаки, ще один випадок класифікували як «інший».

Активність біля південно-західних островів

Регіональне командування протиповітряної оборони на південному заході Японії здійснило 73 із 135 підйомів за тривогою. Роком раніше в цьому районі було 22 такі реакції, а у вересні — 42. Ця статистика відображає дії японських сил у відповідь на польоти, а не кількість китайських літаків, безпілотників чи їхніх окремих вильотів.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Китайські розвідувальні літаки та безпілотники неодноразово пролітали проходами між Окінавою і сусідніми островами в напрямку Тихого океану. Японія також повідомляла про польоти китайських літаків Y-9 і безпілотників BZK-005, WZ-7 та TB-001 поблизу своїх південно-західних островів. Частина цієї активності припала на японсько-американські навчання Keen Sword 27, що тривали з 19 до 29 жовтня.

Операції авіаносця «Ляонін»

14 жовтня китайський авіаносець «Ляонін» проводив польотні операції приблизно за 250 кілометрів на південь від острова Ісіґакі. Японські винищувачі підняли за тривогою у відповідь на літаки, що злітали з авіаносця. Оприлюднені дані не уточнюють, скільки з 94 підйомів через китайську авіацію були пов’язані саме з «Ляоніном».

Із квітня до жовтня Японія 379 разів піднімала винищувачі за тривогою через китайські літаки, що приблизно на 70% більше, ніж 223 за аналогічний період роком раніше. Пекін назвав розгортання «Ляоніна» у західній частині Тихого океану плановими навчаннями для підвищення бойових можливостей авіаносної групи та заявив, що ці дії не спрямовані проти конкретної країни.

Читай нас у