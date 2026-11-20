Японія та Саудівська Аравія досягли домовленості, за якою Токіо може придбати до 8 мільйонів барелів саудівської сирої нафти для національного нафтового резерву. Угода також передбачає поповнення виснажених запасів сирої нафти Японії та розширення потужностей Саудівської Аравії зі зберігання нафти в країні.

Умови закупівлі

За умовами домовленості, закупівля залежатиме від сприятливої ринкової кон’юнктури. Про це повідомляє The Japan Times з посиланням на спільну заяву сторін, яку в п’ятницю поширило Саудівське агентство преси. У заяві зазначено, що йдеться саме про поповнення національного нафтового резерву Японії.

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Контекст домовленості

Видання розглядає цю домовленість як свідчення кроків великих виробників і споживачів нафти для посилення енергетичної безпеки. За інформацією The Japan Times, це відбувається після війни між США та Іраном, яку видання називає причиною найбільшого в історії порушення постачання нафти.

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