Японія до кінця 2026 року сплатить повний внесок до Міжнародного кримінального суду за 2027 рік. Про це 24 листопада заявила прем’єр-міністерка Японії Санае Такаїті після зустрічі з президенткою суду Томоко Акане в Токіо.

Достроковий внесок

Як повідомляє Channel NewsAsia, Такаїті поінформувала Акане про це рішення під час зустрічі у своєму офісі. МКС звернувся до Японії, свого найбільшого платника внесків, із проханням перерахувати кошти раніше через санкції США.

Японія забезпечує близько 15% коштів, потрібних для покриття бюджету суду. За обсягом внесків після неї йдуть Німеччина, Франція, Велика Британія, Італія, Південна Корея та Канада.

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Фінансування до санкцій

Достроковий платіж дасть МКС доступ до фінансування до того, як американські санкції повністю набудуть чинності у квітні 2027 року. Сполучені Штати, ключовий партнер Японії у сфері безпеки, прагнуть ліквідувати суд через санкції та заклики до його членів вийти з організації.

За оцінкою аналітиків, рішення Японії може спонукати інших великих платників внесків також зробити дострокові платежі. Це може створити для суду суттєвий фінансовий резерв до набуття санкціями чинності.

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